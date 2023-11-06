Рада: Зеленский поручил начать подготовку к выборам президента

Украинский лидер Владимир Зеленский распорядился начать подготовку к выборам президента, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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Он дал поручение офису президента готовиться к выборам 31 марта 2024 года.

Ранее опрос показал, что 80% украинцев выступили против выборов в условиях боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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