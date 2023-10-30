Опрос: 80% украинцев выступили против выборов в условиях боевых действий
Большинство граждан Украины выступили против проведения выборов в стране в условиях военного положения и боевых действий. Об этом свидетельствуют данные опроса, который проводился Киевским международным институтом социологии.
Отмечается, что более 80% украинцев полагают, что выборы президента и Верховной рады нужно провести после окончания конфликта. 16% убеждены, что голосование должно пройти вне зависимости от текущей ситуации.
Выяснилось, что 65% опрошенных негативно относятся к голосованию через интернет. 29% респондентов поддержали электронный формат.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что провести выборы возможно даже в условиях военного положения, но для этого Верховная рада должна принять соответствующие поправки в законодательство.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил дестабилизацию в стране из-за президентских и парламентских выборов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru