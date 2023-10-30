Опрос: 80% украинцев выступили против выборов в условиях боевых действий

Отмечается, что более 80% украинцев полагают, что выборы президента и Верховной рады нужно провести после окончания конфликта. 16% убеждены, что голосование должно пройти вне зависимости от текущей ситуации.

Выяснилось, что 65% опрошенных негативно относятся к голосованию через интернет. 29% респондентов поддержали электронный формат.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что провести выборы возможно даже в условиях военного положения, но для этого Верховная рада должна принять соответствующие поправки в законодательство.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил дестабилизацию в стране из-за президентских и парламентских выборов, сообщает «Радиоточка НСН».

