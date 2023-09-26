Елена Зеленская не уверена, что ее муж будет участвовать в выборах на Украине
Супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена прокомментировала изданию The Hill его возможное участие в выборах главы государства.
Она сомневается, что ее супруг будет баллотироваться на второй срок. Это, по ее словам, будет зависеть от того, нужен ли Зеленский украинскому обществу в качестве президента.
«Если он будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться», — сказала она.
Президент Украины остается на посту, пока нужен Западу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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