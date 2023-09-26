Елена Зеленская не уверена, что ее муж будет участвовать в выборах на Украине

Супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена прокомментировала изданию The Hill его возможное участие в выборах главы государства.

В Верховной раде призвали Запад не поднимать тему выборов на Украине

Она сомневается, что ее супруг будет баллотироваться на второй срок. Это, по ее словам, будет зависеть от того, нужен ли Зеленский украинскому обществу в качестве президента.

«Если он будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться», — сказала она.

Президент Украины остается на посту, пока нужен Западу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры