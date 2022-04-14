Рада запретила символы российской армии Z и V

Верховная рада Украины приняла законопроект о запрете символов Z и V на территории страны. Эти символы сейчас используют Вооруженные силы РФ, которые участвуют в спецоперации на Украине.

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О решении Рады сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

Ранее в парламент Молдавии был внесен законопроект, который вводит жесткие штрафы и наказания за продвижение георгиевской ленты, а также символов Z и V.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектВерховная Рада
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