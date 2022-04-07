В парламенте Молдавии зарегистрировали закон о запрете георгиевской ленты
Законопроект о запрете георгиевской ленточки был зарегистрирован в парламенте Молдавии. Об этом сообщила депутат оппозиционного блока «Коммунисты и социалисты» Елена Боднаренко на заседании парламента.
Так, коллега Боднаренко по блоку Богдан Цырдя в своем Telegram-канале отметил, что законопроект «вводит жесткие штрафы и наказания за продвижение георгиевской ленты, символов Z, V и так далее».
Кроме того, парламент Молдавии одобрил в первом чтении законопроект, который запрещает ретрансляцию новостей, аналитики и военных фильмов из России.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что русофобия Запада никогда не достигнет дна, однако у России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех недругов страны.
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