Так, коллега Боднаренко по блоку Богдан Цырдя в своем Telegram-канале отметил, что законопроект «вводит жесткие штрафы и наказания за продвижение георгиевской ленты, символов Z, V и так далее».

Кроме того, парламент Молдавии одобрил в первом чтении законопроект, который запрещает ретрансляцию новостей, аналитики и военных фильмов из России.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что русофобия Запада никогда не достигнет дна, однако у России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех недругов страны.

