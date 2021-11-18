Верховная Рада Украины разрешила пограничникам применять оружие
Верховная Рада приняла закон, разрешающий украинским пограничникам применять оружие и боевую технику.
Документ для вступления в силу также должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.
Законопроект разрешает использовать огнестрельное оружие для отражения нападения на военнослужащего или работника Госпогранслужбы в случае угрозы их жизни или здоровью, а также защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы лиц.
Также оружие можно применять для отражения нападения на охраняемые объекты и для задержания пытающегося сбежать лица, совершившего тяжкое преступление.
Ранее военнослужащие сухопутных войск ВС Украины подтвердили готовность убивать мигрантов-нарушителей на белорусской границе в случае прорыва на Украину.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+37 374 / сут.
Умерли
260 тыс.+1 251 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 414 / сут.
- Песков рассказал о скором визите Путина в Индию
- В отношении крымского министра культуры начали следственные действия
- Верховная Рада Украины разрешила пограничникам применять оружие
- Песков: Путин сам сообщит, когда ревакцинируется от COVID-19
- Рашкин: Представление Генпрокуратуры предусматривает частичное снятие неприкосновенности
- Умер экс-замглавы МИД, бывший посол в Японии Александр Лосюков
- Путин проведет встречу с президентом Узбекистана
- Подозреваемого в педофилии депутата Самсонова увезли из суда на скорой
- Зобнин попросил «Спартак» уменьшить ему зарплату
- СМИ назвали достаточный уровень антител для получения QR-кода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru