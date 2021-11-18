Верховная Рада Украины разрешила пограничникам применять оружие

Также оружие можно применять для отражения нападения на охраняемые объекты и для задержания пытающегося сбежать лица, совершившего тяжкое преступление.

Ранее военнослужащие сухопутных войск ВС Украины подтвердили готовность убивать мигрантов-нарушителей на белорусской границе в случае прорыва на Украину.

