Верховная Рада Украины разрешила пограничникам применять оружие

Верховная Рада приняла закон, разрешающий украинским пограничникам применять оружие и боевую технику.

Документ для вступления в силу также должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Законопроект разрешает использовать огнестрельное оружие для отражения нападения на военнослужащего или работника Госпогранслужбы в случае угрозы их жизни или здоровью, а также защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы лиц.

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Также оружие можно применять для отражения нападения на охраняемые объекты и для задержания пытающегося сбежать лица, совершившего тяжкое преступление.

Ранее военнослужащие сухопутных войск ВС Украины подтвердили готовность убивать мигрантов-нарушителей на белорусской границе в случае прорыва на Украину.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:Верховная РадаОружиеУкраина
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