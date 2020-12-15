Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины продлила действие закона о статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.

Об этом сообщает «112 Украина». Законопроект поддержали 304 депутата.

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Действие предыдущего закона истекает 31 декабря этого года, передает RT.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН накануне подтвердил заявление Владимира Жириновского о том, что начала новой войны в Донбассе ждали еще в 2016 году, и рассказал, каким может быть новое наступление ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассВерховная Рада
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