Новый премьер Украины Шмыгаль «растопил лед» Поклонской

Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская приветствовала заявление нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, которые высказался за возобновление подачи воды в Крым.

«Между нами тает лед», - написала Поклонская в своем Telegram-канале, цитируя знаменитую песню группы «Грибы».

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Депутат назвала украинского премьера «деловым мужчиной, въедливым технократом», а не «уличным горлопаном». Поклонская добавила, что ее радует тот факт, что впервые за много лет премьер-министр Украины назвал жителей Крыма «людьми».

«Надолго ли это? Посмотрим», - цитирует Поклонскую «Свободная пресса».

Ранее Шмыгаль заявил, что Киев должен возобновить подачу воду в Крым по Северо-Крымскому каналу, чтобы не ущемлять права проживающих там украинцев.

После вхождения Крыма в состав России Киев в 2014 году перекрыл подачу воды.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
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