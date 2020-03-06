Новый премьер Украины Шмыгаль «растопил лед» Поклонской

Депутат назвала украинского премьера «деловым мужчиной, въедливым технократом», а не «уличным горлопаном». Поклонская добавила, что ее радует тот факт, что впервые за много лет премьер-министр Украины назвал жителей Крыма «людьми».

«Надолго ли это? Посмотрим», - цитирует Поклонскую «Свободная пресса».

Ранее Шмыгаль заявил, что Киев должен возобновить подачу воду в Крым по Северо-Крымскому каналу, чтобы не ущемлять права проживающих там украинцев.

После вхождения Крыма в состав России Киев в 2014 году перекрыл подачу воды.

