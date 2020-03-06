Новый премьер Украины Шмыгаль «растопил лед» Поклонской
Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская приветствовала заявление нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, которые высказался за возобновление подачи воды в Крым.
«Между нами тает лед», - написала Поклонская в своем Telegram-канале, цитируя знаменитую песню группы «Грибы».
Депутат назвала украинского премьера «деловым мужчиной, въедливым технократом», а не «уличным горлопаном». Поклонская добавила, что ее радует тот факт, что впервые за много лет премьер-министр Украины назвал жителей Крыма «людьми».
«Надолго ли это? Посмотрим», - цитирует Поклонскую «Свободная пресса».
Ранее Шмыгаль заявил, что Киев должен возобновить подачу воду в Крым по Северо-Крымскому каналу, чтобы не ущемлять права проживающих там украинцев.
После вхождения Крыма в состав России Киев в 2014 году перекрыл подачу воды.
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