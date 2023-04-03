Пьяный солдат ВСУ устроил скандал на курорте из-за русской речи

Нетрезвый военнослужащий ВСУ оказался в центре скандала во время отдыха в спа-отеле в Буковеле, передают украинские СМИ.

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Солдат проходил на курорте реабилитацию. У него завязалась ссора с одним из постояльцев.

По данным очевидцев, инициатором конфликта был военнослужащий. Он был недоволен, что отдыхающий разговаривает на русском языке.

Военнослужащий подходил к мужчине и просил его разговаривать на украинском.

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион похвасталась, что ее внук в детском саду избил ребенка, говорившего на русском языке. Политик одобрила поступок мальчика, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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