Пьяный солдат ВСУ устроил скандал на курорте из-за русской речи

Солдат проходил на курорте реабилитацию. У него завязалась ссора с одним из постояльцев.

По данным очевидцев, инициатором конфликта был военнослужащий. Он был недоволен, что отдыхающий разговаривает на русском языке.

Военнослужащий подходил к мужчине и просил его разговаривать на украинском.

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион похвасталась, что ее внук в детском саду избил ребенка, говорившего на русском языке. Политик одобрила поступок мальчика, сообщает «Радиоточка НСН».

