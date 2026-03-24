«Самостоятельно с депрессией справиться можно, но только если это легкая форма. Тогда можно обратиться к психологу. Очень важно понять, от чего возникло это состояние. Если первичная оценка стресса звучит как ”все пропало, это конец, выхода нет”, то это усиление безысходности. Если человек все-таки оценивает, какая его доля ответственности, на что можно повлиять, что можно вынести из этой ситуации, то здесь возвращается чувство контроля, нет безальтернативного зла. В клинических случаях, когда сходить в душ ощущается по усилиям как восхождение на Эверест, то здесь необходима фармакологическая поддержка, психиатрическая помощь и восстановление до нуля, с которого уже дальше можно пойти вверх», — сказала собеседница НСН.

Во всём мире число людей с психическими заболеваниями превысило один млрд. В России за последние четыре года количество случаев депрессии и тревожных расстройств выросло на 21,5%, достигнув отметки в четыре млн человек.



Специалисты указывают, что весной у пациентов с психическими нарушениями нередко случаются рецидивы: это связано с физиологической перестройкой организма и колебаниями настроения. Психиатры отмечают, что именно в этот период чаще всего фиксируются пики суицидальных тенденций и маниакальных эпизодов у людей с биполярным расстройством. В марте и апреле число обращений за экстренной психиатрической помощью возрастает на 10-15%, а случаев бессонницы — на 20% по сравнению с другими месяцами.

