Песков: Вопрос выборов на Украине по-прежнему актуален
Вопрос о выборах на Украине остаётся актуальным. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Украине предстоит определиться с легитимизацией «продолжения срока полномочий главы государства».
«Главы режима в данном случае», - указал представитель Кремля.
Он добавил, что Кремль не слышал каких-либо официальных заявлений об отмене президентских выборов на Украине в 2026 году.
Ранее социолог и политолог Евгений Копатько заявил, что в настоящее время предпосылок к значимым политическим переменам на Украине нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
