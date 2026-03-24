ВС России подготовят более 70 тысяч специалистов для беспилотных войск

В настоящее время в войсках большое количество специалистов по управлению БПЛА. Как пишет RT, об этом заявил замначальника Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Анатолий Концевой.

В ходе совещания в Совете Федерации он указал, что ещё десятки тысяч таких специалистов для беспилотных войск планируется подготовить до конца текущего года.

«В этом году планируем больше 70 тысяч только подготовить в интересах наших войск беспилотных систем», - сказал он.

Ранее в Минобороны заявили, что работу по комплектованию новых подразделений Войск беспилотных систем начали на пунктах отбора на службу по контракту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Росгвардии
