Володин назвал спорной инициативу о запрете обвинительной информации в СМИ
Инициатива Госсовета Татарстана о запрете обвинительной информации в СМИ в Госдуму не поступала. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Как пишет ТАСС, по его словам, её направили в Совет законодателей на экспертизу и в настоящее время «по статусу не стала законопроектом».
Также Володина назвал предложение Госсовета Татарстана спорным, допустив при этом, что Госдума не будет её рассматривать.
«Надо думать о последствиях тех инициатив, которые мы высказываем... Её правильно было бы обсуждать, не вынося в Госдуму... в регионе надо обсудить. А потом обсудить и с гражданским обществом», - указал спикер.
Ранее в Госсовете Татарстана предложили наказывать журналистов за распространение информации, формирующей у читателей мнение о чьей-либо причастности к преступлениям до решения суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Володин назвал спорной инициативу о запрете обвинительной информации в СМИ
