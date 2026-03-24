Володин назвал спорной инициативу о запрете обвинительной информации в СМИ

Как пишет ТАСС, по его словам, её направили в Совет законодателей на экспертизу и в настоящее время «по статусу не стала законопроектом».

Также Володина назвал предложение Госсовета Татарстана спорным, допустив при этом, что Госдума не будет её рассматривать.

«Надо думать о последствиях тех инициатив, которые мы высказываем... Её правильно было бы обсуждать, не вынося в Госдуму... в регионе надо обсудить. А потом обсудить и с гражданским обществом», - указал спикер.

Ранее в Госсовете Татарстана предложили наказывать журналистов за распространение информации, формирующей у читателей мнение о чьей-либо причастности к преступлениям до решения суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

