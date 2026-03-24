Чат по Bluetooth: В России оценили надежность офлайн-мессенджеров

Денис Кусков заявил НСН, что мессенджеры, которые работают через Bluetooth, не защищены от технических сбоев. 

Мессенджеры, которые работают через Bluetooth, сильно зависят от количества устройств, которые находятся рядом и используют подобные сервисы, заявил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

Россияне ищут и скачивают офлайн-мессенджеры. В марте интерес к некоторым из них вырос на 400%, пишет Telegram-канал Baza. На смартфонах есть приложения для общения, работающие без интернета. Часть из них используют mesh-сети, при которых телефоны передают данные друг через друга, в том числе по Bluetooth и Wi-Fi. Среди таких приложений — Briar, BitChat. Отдельно стоит Keet: он не использует центральные серверы и поэтому устойчивее к проблемам со связью, но не работает полностью без интернета. Кусков отметил, что при большом числе пользователей такие мессенджеры будут работать плохо.

В Госдуме рассказали, как компаниям попасть в «белый список» Минцифры
«Люди ищут различные варианты, это понятно. На мой взгляд, общение в мессенджерах, которые имеют связь через Bluetooth, пока технически не проработано. Они очень сильно зависят от количества устройств, которые находятся рядом и используют подобные мессенджеры. Не уверен, что это будет работать без технических сбоев. Но существует масса небольших обычных мессенджеров, которые сегодня поддерживают и звонки по видео, аудио. Конечно, мы раньше просто не обращали внимание на большую часть мессенджеров. Сейчас пользователи изучают Keet, Imo, китайские варианты. Люди ищут альтернативы. Одна большая проблема заключается в том, что Telegram был практически у всех, не надо было договариваться со знакомыми, коллегами и так далее. Сейчас необходимо выбрать тот, где присутствуют ваши родственники и друзья», - рассказал он.

Южнокорейский мессенджер KakaoTalk нельзя считать безопасным, но сегодня россияне пробуют различные варианты, чтобы найти удобный формат для общения, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ИнтернетБлокировкаМессенджеры

Горячие новости

Все новости

партнеры