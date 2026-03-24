Чат по Bluetooth: В России оценили надежность офлайн-мессенджеров
Денис Кусков заявил НСН, что мессенджеры, которые работают через Bluetooth, не защищены от технических сбоев.
Мессенджеры, которые работают через Bluetooth, сильно зависят от количества устройств, которые находятся рядом и используют подобные сервисы, заявил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Россияне ищут и скачивают офлайн-мессенджеры. В марте интерес к некоторым из них вырос на 400%, пишет Telegram-канал Baza. На смартфонах есть приложения для общения, работающие без интернета. Часть из них используют mesh-сети, при которых телефоны передают данные друг через друга, в том числе по Bluetooth и Wi-Fi. Среди таких приложений — Briar, BitChat. Отдельно стоит Keet: он не использует центральные серверы и поэтому устойчивее к проблемам со связью, но не работает полностью без интернета. Кусков отметил, что при большом числе пользователей такие мессенджеры будут работать плохо.
«Люди ищут различные варианты, это понятно. На мой взгляд, общение в мессенджерах, которые имеют связь через Bluetooth, пока технически не проработано. Они очень сильно зависят от количества устройств, которые находятся рядом и используют подобные мессенджеры. Не уверен, что это будет работать без технических сбоев. Но существует масса небольших обычных мессенджеров, которые сегодня поддерживают и звонки по видео, аудио. Конечно, мы раньше просто не обращали внимание на большую часть мессенджеров. Сейчас пользователи изучают Keet, Imo, китайские варианты. Люди ищут альтернативы. Одна большая проблема заключается в том, что Telegram был практически у всех, не надо было договариваться со знакомыми, коллегами и так далее. Сейчас необходимо выбрать тот, где присутствуют ваши родственники и друзья», - рассказал он.
Южнокорейский мессенджер KakaoTalk нельзя считать безопасным, но сегодня россияне пробуют различные варианты, чтобы найти удобный формат для общения, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
