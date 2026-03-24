Мессенджеры, которые работают через Bluetooth, сильно зависят от количества устройств, которые находятся рядом и используют подобные сервисы, заявил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

Россияне ищут и скачивают офлайн-мессенджеры. В марте интерес к некоторым из них вырос на 400%, пишет Telegram-канал Baza. На смартфонах есть приложения для общения, работающие без интернета. Часть из них используют mesh-сети, при которых телефоны передают данные друг через друга, в том числе по Bluetooth и Wi-Fi. Среди таких приложений — Briar, BitChat. Отдельно стоит Keet: он не использует центральные серверы и поэтому устойчивее к проблемам со связью, но не работает полностью без интернета. Кусков отметил, что при большом числе пользователей такие мессенджеры будут работать плохо.