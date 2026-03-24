Володин: Женщина должна сама принимать решение об аборте
Женщина должна самостоятельно принимать решение о прерывании беременности. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик назвал тему абортов очень ответственной с точки зрения обсуждения.
«Давайте оставим это женщине. Ей принимать решение. Захочет она - посоветуется с близким человеком, с родителями, так, как она посчитает», - цитирует Володина РИА Новости.
Спикер Госдумы высказал мнение, что это «самый правильный подход».
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил разрешить замужним женщинам прервать беременность только при согласии мужа. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН заявил, что эта инициатива решит проблему абортов.
Горячие новости
- Володин назвал спорной инициативу о запрете обвинительной информации в СМИ
- Песков: Вопрос выборов на Украине по-прежнему актуален
- Неубедительные технологии: Почему 90% проектов с ИИ закрываются
- Фильтры пессимизма: Предрасположенность к депрессии передается по наследству
- Психолог или психиатр: Как распознать, какая помощь требуется нестабильному человеку
- Володин: Женщина должна сама принимать решение об аборте
- «Таких 95%»: Почему таксистов-подработчиков хотят освободить от локализации
- Песков рассказал, когда Кремль проинформирует о гостях на параде 9 мая
- Ветеринары опровергли критический дефицит вакцин для животных
- В Совфеде объяснили поведение депутата Самокиша весенним обострением