Володин: Женщина должна сама принимать решение об аборте

Женщина должна самостоятельно принимать решение о прерывании беременности. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик назвал тему абортов очень ответственной с точки зрения обсуждения.

«Давайте оставим это женщине. Ей принимать решение. Захочет она - посоветуется с близким человеком, с родителями, так, как она посчитает», - цитирует Володина РИА Новости.

Спикер Госдумы высказал мнение, что это «самый правильный подход».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил разрешить замужним женщинам прервать беременность только при согласии мужа. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН заявил, что эта инициатива решит проблему абортов.

