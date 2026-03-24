Сейчас проекты с применением нейросетей становится сложнее продвигать, так как компании и пользователи зачастую не понимают, зачем им та или иная автоматизация, заявил НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.

Лишь 7–10% пилотных проектов бигтех-компаний, запущенных в 2025 году и связанных с внедрением больших языковых моделей, чат-ботов на базе искусственного интеллекта (ИИ) и ИИ-агентов, дошли до стадии полноценного внедрения. Остальные 90% проектов либо остаются в стадии пилотирования, либо трансформируются, либо закрываются. Такая статистика следует из опроса консалтинговой компании «Интеллектуальная аналитика», пишут Ведомости. Жадан уверен, что это нормальный процент «успеха».