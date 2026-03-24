Неубедительные технологии: Почему 90% проектов с ИИ закрываются
Александр Жадан заявил НСН, что прямой связи между внедрением ИИ и экономией компаний пока нет.
Сейчас проекты с применением нейросетей становится сложнее продвигать, так как компании и пользователи зачастую не понимают, зачем им та или иная автоматизация, заявил НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.
Лишь 7–10% пилотных проектов бигтех-компаний, запущенных в 2025 году и связанных с внедрением больших языковых моделей, чат-ботов на базе искусственного интеллекта (ИИ) и ИИ-агентов, дошли до стадии полноценного внедрения. Остальные 90% проектов либо остаются в стадии пилотирования, либо трансформируются, либо закрываются. Такая статистика следует из опроса консалтинговой компании «Интеллектуальная аналитика», пишут Ведомости. Жадан уверен, что это нормальный процент «успеха».
«Все упирается в особенности дистрибуции: сейчас проекты намного легче делать с применением нейросетей, но становится сложнее продвигать их с помощью маркетинга. Создатели продукта придумывают, как это будет работать для бизнеса или для пользователя, но очень много факторов, которые сейчас не все могут решить. Поэтому это нормально, что такой процент остается успешным, воронка работы в стартапах подразумевает, что большинство из них будут закрыты», - пояснил он.
По его словам, прямой связи между внедрением ИИ и экономией пока нет.
«По ИИ-проектам очень разная разбивка, считать экономию за счет использования нейросетей не всегда легко. Поэтому речь идет больше именно об эффективности. Все зависит от задачи, которая стоит перед компанией. Некоторые сервисы экономят время, которое потом конвертируется в деньги именно за счет того, что люди быстрее переходят к другим задачам. В 2026 году проекты продолжат развиваться. Главное то, как получится решить проблему пользователя, как убедить его, что ему это нужно, что он не может без определенной автоматизации существовать», - добавил собеседник НСН.
