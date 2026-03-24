Фильтры пессимизма: Предрасположенность к депрессии передается по наследству
Депрессия — приобретенная цена за адаптацию к той жизни, которую мы живем, она не передается по наследству, но предрасположенность выявить можно, заявила в пресс-центре НСН психолог Наталия Романова.
«Нет исследований, подтверждающих то, что депрессия передается по наследству. Есть склонность, предрасположенность. Существуют определенные тесты, благодаря которым можно понять, насколько у человека включены ”фильтры пессимизма”, через которые он смотрит на этот мир. В тесте 450 вопросов. Это уже является предрасположенностью для того, чтобы работать с человеком в этом направлении. Также есть тесты на депрессию, на состояние депрессии. Чтобы прямо с рождения передавалась депрессия, такого, конечно, нет. Это приобретенная цена за адаптацию к той жизни, которую мы живем. Это работа со смыслами, ценностями человека», — сказала собеседница НСН.
В мире число людей с психическими заболеваниями превысило 1 млрд человек. В России за последние четыре года заболеваемость депрессиями и тревожными расстройствами выросла на 21,5% и достигла четырех млн человек. Эксперты отмечают, что весной у людей с психическими расстройствами чаще случаются рецидивы — из‑за перестройки биологических систем организма и резких перепадов настроения.
По данным психиатров, именно в этот сезон статистически фиксируются пики суидальности и маниакальных состояний у людей с биполярным расстройством. В переходные месяцы число экстренных психиатрических обращений возрастает на 10–15%, а в марте‑апреле количество случаев бессонницы увеличивается на 20% по сравнению с остальными месяцами года.
Ранее психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Менделевич заявил НСН, что антидепрессанты помогают бороться с эмоциональной нестабильностью и страданиями человека, к тому же они не вызывают зависимость.
