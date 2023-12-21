ПВО уничтожила украинскую ракету над Азовским морем

Российские средства противовоздушной обороны сбили над акваторией Азовского моря украинская ракета, чьей конечной целью были объекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны страны.

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Уточняется, что попытка атаки была предпринята в 15:00.

Ранее на подлете к Белгороду сбит дрон украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВО

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