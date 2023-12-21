ПВО уничтожила украинскую ракету над Азовским морем

НСН-«Культурный гид» Писатель Водолазкин рассказал о дебютантах «Большой книги» «ЧиЖ»», СерьГа и «Алиса», «Танцы минус» выступят в Москве в выходные В числе популярных театральных постановок выходных - «Мама» в Театре им. Моссовета и «Папа» с Маковецким Водолазкин рассказал об идеи Кустурицы снять фильм по роману «Лавр»