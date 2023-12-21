ПВО уничтожила украинскую ракету над Азовским морем
21 декабря 202317:09
Российские средства противовоздушной обороны сбили над акваторией Азовского моря украинская ракета, чьей конечной целью были объекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны страны.
Уточняется, что попытка атаки была предпринята в 15:00.
Ранее на подлете к Белгороду сбит дрон украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru