Один человек был ранен при обстреле ВСУ брянского села Сопычи

По его словам, был ранен мирный житель, в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

«Повреждено производственное помещение. Все экстренные и оперативные службы работают на месте», - добавил он.

Ранее Богомаз заявил, что при обстреле ВСУ посёлка Запесочье пострадала одна женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».