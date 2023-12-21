Один человек был ранен при обстреле ВСУ брянского села Сопычи

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале заявил, что ВСУ обстреляли село Сопычи Погарского района.

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По его словам, был ранен мирный житель, в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

«Повреждено производственное помещение. Все экстренные и оперативные службы работают на месте», - добавил он.

Ранее Богомаз заявил, что при обстреле ВСУ посёлка Запесочье пострадала одна женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрелБрянская Область

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