Один человек был ранен при обстреле ВСУ брянского села Сопычи
21 декабря 202314:32
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале заявил, что ВСУ обстреляли село Сопычи Погарского района.
По его словам, был ранен мирный житель, в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.
«Повреждено производственное помещение. Все экстренные и оперативные службы работают на месте», - добавил он.
Ранее Богомаз заявил, что при обстреле ВСУ посёлка Запесочье пострадала одна женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru