В Грайвороне при атаке украинского БПЛА пострадал сотрудник администрации
Украинский дрон-камикадзе атаковал здание администрации Грайворонского городского округа в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, БПЛА рухнул и сдетонировал во внутреннем дворе. В результате были выбиты окна в администрации и котельной, два автомобиля посечены осколками.
«Пострадал сотрудник администрации — Максим Михайлович Моисеев, заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации... По предварительной информации, у мужчины контузия», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее дрон ВСУ ударил по зданию штаба по восстановлению жилья в селе Головчино Грайворонского городского округа, пострадали замглавы администрации округа Роман Твердун и местная жительница, напоминает 360.ru.
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