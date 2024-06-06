В Грайвороне при атаке украинского БПЛА пострадал сотрудник администрации

Как отметил губернатор, БПЛА рухнул и сдетонировал во внутреннем дворе. В результате были выбиты окна в администрации и котельной, два автомобиля посечены осколками.

«Пострадал сотрудник администрации — Максим Михайлович Моисеев, заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации... По предварительной информации, у мужчины контузия», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее дрон ВСУ ударил по зданию штаба по восстановлению жилья в селе Головчино Грайворонского городского округа, пострадали замглавы администрации округа Роман Твердун и местная жительница, напоминает 360.ru.

