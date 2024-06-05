В Белгородской области восемь человек пострадали при обстрелах ВСУ
Восемь человек пострадали за минувшие сутки при обстрелах Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков на странице в соцсети «ВКонтакте».
«Много было атак со стороны вооруженных сил Украины. Дроны, беспилотные летательные аппараты, обстрелы. Восемь человек у нас раненых среди мирных жителей», — указал губернатор.
Пострадавшим оказывают помощь. В случае необходимости раненых могут направить в Москву, однако сейчас белгородские врачи справляются с ситуацией.
Ранее Гладков сообщил, что в Шебекине три человека пострадали при обстреле служебного автобуса, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru