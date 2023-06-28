ПВО отразила ракетную атаку на Мелитополь
Средства ПВО отразили ракетную атаку на Мелитополь, сообщили в оперативных службах Запорожской области, передает РИА Новости.
Уточняется, что пострадавших и повреждений в результате атаки нет.
До этого член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил «Радиоточке НСН», что ВСУ планировали воспользоваться нестабильной ситуацией в России из-за мятежа 24 июня, но не успели. По его данным, противник планировал основные наступательные действия в ночь с воскресенья на понедельник и с понедельника на вторник.
Ранее система ПВО также сработала в Валуйском городском округе, сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Московское метеобюро: В четверг и пятницу выпадет почти половина месячной нормы осадков
- NYP: Американец умер от тромба на собственной свадьбе
- Зарплаты для полных соцвзносов предложили повысить до 200 тысяч рублей к 2026 году
- ПВО отразила ракетную атаку на Мелитополь
- Бутман: Джаз способен воодушевить российских военнослужащих
- СМИ: Генерал МВД Травников разбился на квадроцикле в Ленобласти
- Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
- Пропавшего в тайге в Приамурье мальчика нашли живым
- Глава Минобороны Украины: Главные события наступления ВСУ впереди
- В Госдуму внесли законопроект о штрафах для кредитных организаций за спам-звонки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru