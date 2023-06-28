ПВО отразила ракетную атаку на Мелитополь

До этого член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил «Радиоточке НСН», что ВСУ планировали воспользоваться нестабильной ситуацией в России из-за мятежа 24 июня, но не успели. По его данным, противник планировал основные наступательные действия в ночь с воскресенья на понедельник и с понедельника на вторник.

Ранее система ПВО также сработала в Валуйском городском округе, сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

