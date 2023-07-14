Минобороны России: ВС РФ уничтожили более пяти тысяч беспилотников с начала СВО
С начала проведения спецоперации российские силы уничтожили более пяти тысяч беспилотников, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве также отчитались об отражении трех атак ВСУ на красно-лиманском направлении. На херсонском направлении российские военные уничтожили порядка 70 украинских бойцов и американскую артсистему М777.
Вдобавок российские средства ПВО за сутки перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также уничтожили 14 дронов ВСУ.
В Минобороны добавили, что войска России уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ в Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru