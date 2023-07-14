Минобороны России: ВС РФ уничтожили более пяти тысяч беспилотников с начала СВО

В оборонном ведомстве также отчитались об отражении трех атак ВСУ на красно-лиманском направлении. На херсонском направлении российские военные уничтожили порядка 70 украинских бойцов и американскую артсистему М777.

Вдобавок российские средства ПВО за сутки перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также уничтожили 14 дронов ВСУ.

В Минобороны добавили, что войска России уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ в Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».

