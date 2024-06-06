Путин заявил, что ВСУ теряют 50 тысяч человек ежемесячно

По его словам, планы Киева провести тотальную мобилизацию связаны с очень большими потерями на поле боя. Как отметил глава государства, проводимая на Украине тотальная мобилизация не решает проблему украинской армии.

Он также указал, что в РФ находятся 6465 украинских военнопленных, а в украинском плену - 1348 российских солдат и офицеров.

Ранее Генштаб ВСУ заявил о потере позиции на покровском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

