Путин заявил, что ВСУ теряют 50 тысяч человек ежемесячно
В месяц Вооруженные силы Украины теряют около 50 тысяч человек, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
По его словам, планы Киева провести тотальную мобилизацию связаны с очень большими потерями на поле боя. Как отметил глава государства, проводимая на Украине тотальная мобилизация не решает проблему украинской армии.
Он также указал, что в РФ находятся 6465 украинских военнопленных, а в украинском плену - 1348 российских солдат и офицеров.
Ранее Генштаб ВСУ заявил о потере позиции на покровском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru