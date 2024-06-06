Путин заявил, что ВСУ теряют 50 тысяч человек ежемесячно

В месяц Вооруженные силы Украины теряют около 50 тысяч человек, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

Главком ВСУ Сырский назвал ситуацию на фронте сложной для Киева

По его словам, планы Киева провести тотальную мобилизацию связаны с очень большими потерями на поле боя. Как отметил глава государства, проводимая на Украине тотальная мобилизация не решает проблему украинской армии.

Он также указал, что в РФ находятся 6465 украинских военнопленных, а в украинском плену - 1348 российских солдат и офицеров.

Ранее Генштаб ВСУ заявил о потере позиции на покровском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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