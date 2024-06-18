Путин заявил, что США подталкивают Украину применять западное оружие для ударов по РФ

В статье для газеты «Нодон синмун» «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года», опубликованной на сайте Кремля, он заявил, что США подталкивают Киев применять оружие Запада для ударов по России, чаще всего — по мирным целям. «Они грозятся направить на Украину свои воинские контингенты», — указал глава государства.

Ранее стало известно, что администрация США будет внимательно следить за визитом президента России Владимира Путина в КНДР. Вашингтон обеспокоен тем, что Москва и Пхеньян углубляют отношения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

