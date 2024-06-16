Минфин США отказался считать воровством передачу Украине доходов от активов РФ
Администрация США не считает воровством передачу доходов от замороженных активов РФ на нужды Украины, заявила в интервью телеканалу ABC министр финансов страны Джанет Йеллен.
По ее словам, российские активы не изымаются с международной площадки Euroclear.
«Средства России лежат в виде наличности, но они приносят доход учреждению, на который Россия не имеет права», - сказала глава ведомства.
На саммите G7 в Италии 13 июня достигнуто соглашение о выделении Украине $50 миллиардов за счет прибыли от замороженных российских активов. Средства планируется предоставить Киеву до конца текущего года.
Ранее президент РФ Владимир Путин предостерег Запад от конфискации российских активов. Глава государства заявил, что такой шаг приведет к разрушению системы, которая долгие годы обеспечивала процветание США и стран Европы, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru