Путин заявил, что ситуация с обеспечением военных в зоне СВО дронами улучшается
Ситуация с обеспечением российских военных в зоне спецоперации на Украине дронами улучшается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
При этом он признал наличие проблем – дронов всегда не хватает. Путин подчеркнул, что для выпуска дронов активно работает российское промышленное производство. Кроме того, указал он, они закупаются за границей частным образом.
Путин также поблагодарил российских граждан, которые неравнодушно относятся к нуждам ВС РФ в зоне специальной военной операции.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru