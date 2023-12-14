«Отлично воюют!»: Путин о мобилизованных в зоне спецоперации на Украине
Мобилизованные граждане, которые были направлены в зону спецоперации на Украине, отлично воюют, среди них уже 14 Героев Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Отлично воюют ребята!», - сказал глава государства.
Он отметил, что сейчас 244 тысячи находятся напрямую в зоне спецоперации. По словам Путина, были сформированы полки по обслуживанию техники, так как среди мобилизованных много хороших специалистов.
Кроме того, Путин сообщил, что 41 тысяча человек были уволены в связи с достижением предельного возраста и по здоровью.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru