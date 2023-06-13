«Какой на хрен третий тур?»: Путин оценил приход к власти Ющенко

На встрече с военкорами российский лидер отметил, что третий тур голосования, назначенный в ходе президентских выборов 2004 года, не был предусмотрен конституцией Украины.

«Придумали третий тур голосования! Какой на хрен третий тур? Он не предусмотрен конституцией! Это госпереворот! Но он хотя бы прошёл относительно мирным способом», - отметил он.

Глава государства добавил, что в итоге в Украине всё же случился кровавый госпереворот, после которого стало очевидным, что России не дают «никаких шансов выстроить нормальные отношения с соседями».

В 2004 году Ющенко не смог победить в первом туре президентских выборов на Украине, а после второго тура заявил в украинский Верховный Суд о массовых фактов фальсификации. В итоге был назначен «повторный второй тур голосования», по итогам которого Ющенко набрал 51,99% голосов и официально был объявлен президентом Украины.

