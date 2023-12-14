Путин заявил, что РФ уничтожила 747 танков с начала контрнаступления ВСУ

По его словам, такие результаты «и есть демилитаризация». Глава государства подчеркнул, что Киев получил от стран Запада все необходимое вооружение.

Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».

