Путин заявил, что РФ уничтожила 747 танков с начала контрнаступления ВСУ
Российские войска уничтожили 747 танков и почти 2,3 тысячи различных бронемашин с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.
По его словам, такие результаты «и есть демилитаризация». Глава государства подчеркнул, что Киев получил от стран Запада все необходимое вооружение.
Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru