По его словам, даже они, будучи беспристрастными, сообщают о фактах использования ВСУ мирных жителей как «живого щита», размещения командных пунктов в частных домах и проведения операций в густонаселенных районах.

Дипломат указал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет показать западным спонсорам, что фронт держится, чтобы получать дальнейшее финансирование и оставаться у власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее Небензя заявил, что поставки ракет Tomahawk Украине не изменят ситуацию на фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

