Небензя: Иностранные СМИ подтверждают, что ВСУ используют мирных жителей
На заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя сослался на подтверждения зарубежных журналистов относительно действий украинских военных.
По его словам, даже они, будучи беспристрастными, сообщают о фактах использования ВСУ мирных жителей как «живого щита», размещения командных пунктов в частных домах и проведения операций в густонаселенных районах.
Дипломат указал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет показать западным спонсорам, что фронт держится, чтобы получать дальнейшее финансирование и оставаться у власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее Небензя заявил, что поставки ракет Tomahawk Украине не изменят ситуацию на фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
