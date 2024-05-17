Путин заявил, что до острой фазы конфликта постоянно контактировал с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что до острой фазы конфликта на Украине был в постоянном контакте с Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
Он отметил, что лидеры двух стран общались до того, как ситуация переросла «в острую фазу вооруженной борьбы».
Также Путин прокомментировал попытки украинской стороны навязать России свои условия мира. Он подчеркнул, что Россия будет исходить из реалий, которые складываются на земле. Путин также напомнил, что база для переговорного процесса была заключена договором в Стамбуле, на котором стоит подпись украинской делегации. Однако Украина просто вышла из переговоров, как только Россия отвела войска из-под Киева, напомнил президент.
Ранее Путин заявил, что у Москвы нет планов по взятию Харькова. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru