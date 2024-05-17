Путин заявил, что до острой фазы конфликта постоянно контактировал с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что до острой фазы конфликта на Украине был в постоянном контакте с Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

Он отметил, что лидеры двух стран общались до того, как ситуация переросла «в острую фазу вооруженной борьбы».