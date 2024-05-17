«Здрасьте, приехали!»: Путин о мирной конференции по Украине без России

Он напомнил, что организаторы конференции по Украине в Швейцарии не пригласили Россию к участию в ней.

«Вот тебе кино, здрасьте, приехали! И Россию обвиняют в том, что мы не хотим принимать участие в переговорах, так нас не приглашают. Чего же я буду сейчас условия выдвигать и проситься туда, если нас там не видят?», - заявил Путин.

По мнению российского лидера, проведение подобной конференции без Москвы связано с желанием убедить как можно больше стран, что лучшее предложение для переговоров – условия, которые предложены украинской стороной.

Мирная конференция по Украине состоится в швейцарском Бюргенштоке 15−16 июня, на саммит приглашены более 160 делегаций, напоминает «Радиоточка НСН».

