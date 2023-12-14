Путин: ВС РФ отошли на несколько метров возле Крынок, чтобы сохранить силы
Президент РФ Владимир Путин объяснил ситуацию в Крынках на левобережье Днепра и заявил, что российским военным командованием было принято решение отойти на несколько метров в лесопосадки, чтобы сохранить жизнь военных.
Глава государства отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на левый берег Днепра и обеспечить движение в направлении Крыма. По его словам, плацдарм ВСУ составляет 1200 метров в длину и 300 метров в ширину. Путин заявил, что элитные войска Украины несут там большие потери из-за проблем со снабжением через Днепр.
Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».
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