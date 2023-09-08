Путин возмутился разрушением храмов на Украине

Президент России Владимир Путин заявил о разрушении православных храмов на Украине, пишет РИА Новости.

Адвокат: Наместника Киево-Печерской лавры прооперировали

Глава государства посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Путину рассказали о Благовещенском соборе, при возведении которого использовалась длина золотого пояса Спасителя, определившего размеры киевской Великой Печерской церкви.

«Там все разрушают только», - посетовал Путин, комментируя ситуацию с храмами на Украине.

Министерство культуры Украины ранее предписало монахам Киево-Печерской лавры покинуть обитель. Суд продлил на два месяца домашний арест наместнику монастыря митрополиту Павлу, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ХрамыУкраинаВладимир Путин

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