Путин возмутился разрушением храмов на Украине
Президент России Владимир Путин заявил о разрушении православных храмов на Украине, пишет РИА Новости.
Глава государства посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Путину рассказали о Благовещенском соборе, при возведении которого использовалась длина золотого пояса Спасителя, определившего размеры киевской Великой Печерской церкви.
«Там все разрушают только», - посетовал Путин, комментируя ситуацию с храмами на Украине.
Министерство культуры Украины ранее предписало монахам Киево-Печерской лавры покинуть обитель. Суд продлил на два месяца домашний арест наместнику монастыря митрополиту Павлу, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru