Адвокат: Наместника Киево-Печерской лавры прооперировали

По его словам, священнослужителя срочно госпитализировали в кардиологическое отделение одной из больниц Киева.

«Проведено оперативное вмешательство», — уточнил Чекман.

Ранее Служба безопасности Украины предъявила митрополиту Павлу обвинения по статье об «оправдании вооруженной агрессии России», Соломенский суд Киева изменил ему меру с домашнего ареста на содержание под стражей, однако позже его освободили под залог, передает «Радиоточка НСН».