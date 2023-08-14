Адвокат: Наместника Киево-Печерской лавры прооперировали

Адвокат Никита Чекман, представляющий интересы Киево-Печерской лавры, заявил, что наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) попал в больницу, сообщает РИА Новости.

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По его словам, священнослужителя срочно госпитализировали в кардиологическое отделение одной из больниц Киева.

«Проведено оперативное вмешательство», — уточнил Чекман.

Ранее Служба безопасности Украины предъявила митрополиту Павлу обвинения по статье об «оправдании вооруженной агрессии России», Соломенский суд Киева изменил ему меру с домашнего ареста на содержание под стражей, однако позже его освободили под залог, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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