Путин: В зоне спецоперации у России около 700 тысяч военных

Также президент подчеркнул, что готов помочь выбрать любое направление дальнейшей работы участникам спецоперации.

«Что касается Харьковского направления. Мы вынуждены отодвигать линию фронта в направлении Харькова, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам. Та глубина в 10-15 км не лишает противника наносить удары более дальнобойными средствами поражения, но постепенно отодвигает эту угрозу. Ребята, которые сейчас там воюют – достойно выполняют эту задачу», - сказал российский лидер.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Владимира Путина о выводе войск ВСУ с Донбасса, указал, что это заявление не является мирным. По его словам, оно свидетельствует о желании России достичь военных целей, передает «Радиоточка НСН».

