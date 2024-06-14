Путин: В зоне спецоперации у России около 700 тысяч военных
14 июня 202420:06
Президент России Владимир Путин сообщил, что в зоне проведения спецоперации на Украине сейчас находятся около 700 тысяч военнослужащих РФ.
Также президент подчеркнул, что готов помочь выбрать любое направление дальнейшей работы участникам спецоперации.
«Что касается Харьковского направления. Мы вынуждены отодвигать линию фронта в направлении Харькова, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам. Та глубина в 10-15 км не лишает противника наносить удары более дальнобойными средствами поражения, но постепенно отодвигает эту угрозу. Ребята, которые сейчас там воюют – достойно выполняют эту задачу», - сказал российский лидер.
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Владимира Путина о выводе войск ВСУ с Донбасса, указал, что это заявление не является мирным. По его словам, оно свидетельствует о желании России достичь военных целей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru