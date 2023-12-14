Путин: В зоне спецоперации на Украине находятся 617 тысяч российских военных
Группировка Вооруженных сил России в зоне боевых действий в спецоперации на Украине достигает 617 тысяч человек. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.
Он отметил, что протяженность всей линии боевого соприкосновения превышает две тысячи километров.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru