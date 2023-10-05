Украинский депутат заявил о критической ситуации на фронте и в ВСУ
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовал встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В своём Telegram-канале парламентарий заявил, что необходимо обсудить с украинским лидером «критическую ситуацию» на фронте и в Вооружённых силах Украины (ВСУ).
Гончаренко указал, что с выплатами военным «полный бардак», кроме того, сотни тысяч граждан месяцами и годами ждут получения статуса участников боевых действий.
«Нужно выйти к людям и сказать всё честно. Не рассказывать ни о шашлыках, ни о том, что летом будем в Ялте», - заключил депутат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское контрнаступление продолжается, но ВСУ не хватает снарядов и средств ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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