Украинский депутат заявил о критической ситуации на фронте и в ВСУ

В своём Telegram-канале парламентарий заявил, что необходимо обсудить с украинским лидером «критическую ситуацию» на фронте и в Вооружённых силах Украины (ВСУ).

Гончаренко указал, что с выплатами военным «полный бардак», кроме того, сотни тысяч граждан месяцами и годами ждут получения статуса участников боевых действий.

«Нужно выйти к людям и сказать всё честно. Не рассказывать ни о шашлыках, ни о том, что летом будем в Ялте», - заключил депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское контрнаступление продолжается, но ВСУ не хватает снарядов и средств ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

