Путин об Украине: У нас - страна, а там - режим
13 июня 202317:31
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не имеет права действовать террористическими методами в отличие от сегодняшней Украины.
«У нас - страна, а там - режим», - сказал российский лидер.
По словам главы государства, Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины.
Во вторник, 13 июня, президент России встретился с военными корреспондентами, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru