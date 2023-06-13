Путин об Украине: У нас - страна, а там - режим

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не имеет права действовать террористическими методами в отличие от сегодняшней Украины.

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«У нас - страна, а там - режим», - сказал российский лидер.

По словам главы государства, Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины.

Во вторник, 13 июня, президент России встретился с военными корреспондентами, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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