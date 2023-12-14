Путин: Россияне пожертвовали на нужды фронта более десяти миллиардов рублей
Россияне пожертвовали на нужды фронта более десяти миллиардов рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин на «Итогах года».
Он поблагодарил россиян, которые сердечно относятся к нуждам фронта, отметив, что это особо ценный вклад в СВО.
Ранее Путин оценил ситуацию на передовой спецоперации.
По его словам, практически по всей линии соприкосновения российские силы улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии боевых действий, на всем протяжении идет улучшение положения войск РФ.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru