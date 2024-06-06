Путин: Решение Зеленского не участвовать в выборах вызывает вопросы

В украинской конституции есть статья, которая позволяет квалифицировать действия президента Украины Владимира Зеленского как захват власти, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

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По его словам, решение Зеленского не участвовать в выборах вызывает вопросы. «Есть 103 статья конституции Украины, там прописано, что президент избирается только на пять лет», — Указал Путин. Он отметил, что в украинских законах нет ничего про продление полномочий президента.

Российский лидер также обратил внимание на то, что есть закон, объясняющий статус военного положения, из которого следует, что полномочия переходят к парламенту и выборы президента в стране не проводятся.

Ранее в Кремле заявили, что по вопросу легитимности Зеленского существуют разные точки зрения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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