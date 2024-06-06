Путин: Решение Зеленского не участвовать в выборах вызывает вопросы
В украинской конституции есть статья, которая позволяет квалифицировать действия президента Украины Владимира Зеленского как захват власти, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
По его словам, решение Зеленского не участвовать в выборах вызывает вопросы. «Есть 103 статья конституции Украины, там прописано, что президент избирается только на пять лет», — Указал Путин. Он отметил, что в украинских законах нет ничего про продление полномочий президента.
Российский лидер также обратил внимание на то, что есть закон, объясняющий статус военного положения, из которого следует, что полномочия переходят к парламенту и выборы президента в стране не проводятся.
Ранее в Кремле заявили, что по вопросу легитимности Зеленского существуют разные точки зрения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru