Песков: Вопрос легитимности Зеленского является темой юридической квалификации
По вопросу легитимности украинского президента Владимира Зеленского существуют разные точки зрения. Как пишет РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, об этом неоднократно говорил и президент РФ Владимир Путин.
«В любом случае... это прежде всего тема для квалификации, юридической квалификации правовой системы самой Украины», - заключил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине, «по предварительной оценке», остаются парламент и спикер Рады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru