Песков: Вопрос легитимности Зеленского является темой юридической квалификации

По вопросу легитимности украинского президента Владимира Зеленского существуют разные точки зрения. Как пишет РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, об этом неоднократно говорил и президент РФ Владимир Путин.

«В любом случае... это прежде всего тема для квалификации, юридической квалификации правовой системы самой Украины», - заключил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине, «по предварительной оценке», остаются парламент и спикер Рады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Президент УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаДмитрий Песков

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