Песков: Вопрос легитимности Зеленского является темой юридической квалификации

По его словам, об этом неоднократно говорил и президент РФ Владимир Путин.

«В любом случае... это прежде всего тема для квалификации, юридической квалификации правовой системы самой Украины», - заключил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине, «по предварительной оценке», остаются парламент и спикер Рады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

