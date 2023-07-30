Путин рассказал, почему Россия не может прекратить огонь

Глава государства отметил, что Москва не может прекратить огонь, «когда на нас наступают».

Ранее Путин заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной. Он напомнил, что в Киеве законодательно запретили вести переговоры с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

