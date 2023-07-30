Путин рассказал, почему Россия не может прекратить огонь
30 июля 202301:01
Ряд пунктов из мирной инициативы Африки по Украине труднореализуемые, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
Глава государства отметил, что Москва не может прекратить огонь, «когда на нас наступают».
Ранее Путин заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной. Он напомнил, что в Киеве законодательно запретили вести переговоры с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru