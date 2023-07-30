Путин рассказал, почему Россия не может прекратить огонь

Ряд пунктов из мирной инициативы Африки по Украине труднореализуемые, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

Путин: НАТО и Украина отказываются от переговоров с Россией

Глава государства отметил, что Москва не может прекратить огонь, «когда на нас наступают».

Ранее Путин заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной. Он напомнил, что в Киеве законодательно запретили вести переговоры с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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