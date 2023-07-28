Путин: НАТО и Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в основе конфликта на Украине лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, сообщает РИА Новости.
На саммите «Россия - Африка» он отметил, что все противоречия должны решаться путём мирного диалога, однако с Россией «отказываются вести переговоры».
«Они отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию... Президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры», - заключил российский лидер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но только в случае, если в России будет другой президент, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru