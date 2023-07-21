Путин заявил о планах Польши и Литвы оккупировать часть Украины

Он отметил, что речь идет не о сборище наемников, а о регулярном и оснащенном воинском соединении. По словам Путина, если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то «они там останутся навсегда».

Ранее, 14 июля, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Путин в курсе планов Польши аннексировать Львов. По его словам, возможные действия Польши и Литвы по аннексии Львова не станут сюрпризом для Кремля, сообщает «Радиоточка НСН».

