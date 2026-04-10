Над регионами России уничтожили 151 украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России более 150 беспилотников ВСУ. Об этом заявило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - говорится в сообщении.

Военные сбили 57 дронов в Волгоградской области, 48 – в Ростовской, 35 – в Белгородской. Кроме того, девять БПЛА уничтожили над водами Каспийского моря, по одному - над Калмыкией и Тамбовской областью.

Ранее стало известно, что при атаке беспилотников в Волгоградской области были повреждены пять частных домовладений в Суровикинском районе, пишет 360.ru.

