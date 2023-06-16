Путин: Поляки спят и видят вернуть Западную Украину

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о желании Польши вернуть Западную Украину.

Путин: ВСУ скоро перестанут использовать собственную технику

«Поляки спят и видят, как вернуть Западную Украину, судя по всему, все к этому и идет», - сказал российский лидер.

По его словам, война на Украине была начата киевским режимом при поддержке спонсоров на Западе.

Путин сообщил, что планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям, а также отметил, что у Киева нет шансов победить в этом конфликте, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаПольшаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры