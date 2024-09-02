Путин назвал провокацию в Курской области попыткой остановить наступление РФ в Донбассе
Провокация украинской армии в Курской области является попыткой остановить наступление Вооруженных сил РФ в Донбассе, сделать это не удалось. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что РФ защищает и жителей Донбасса, и свое будущее, не позволяя создавать рядом враждебные для страны структуры. Путин подчеркнул, что Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, стремившимися дестабилизировать обстановку в приграничье.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответ на агрессию украинских вооруженных формирований в Курской области уже осуществляется. Он добавил, что яркое тому подтверждение – решительные действия российской армии, которые продолжатся, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru