Глава государства отметил, что РФ защищает и жителей Донбасса, и свое будущее, не позволяя создавать рядом враждебные для страны структуры. Путин подчеркнул, что Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, стремившимися дестабилизировать обстановку в приграничье.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответ на агрессию украинских вооруженных формирований в Курской области уже осуществляется. Он добавил, что яркое тому подтверждение – решительные действия российской армии, которые продолжатся, передает «Радиоточка НСН».

