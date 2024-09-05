Путин: Минобороны докладывает о ситуации в зоне СВО несколько раз в сутки

«То, что происходит каждый день, естественно, мне генштаб Минобороны в ежедневном режиме несколько раз в сутки докладывает», - сказал глава государства.

Президент отметил, что российские военные в зоне СВО и в приграничье сражаются героически.

Ранее Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины ослабили свои позиции на ключевых направлениях в зоне спецоперации и несут большие потери, передает «Радиоточка НСН».

